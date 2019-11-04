Общество

ИзвестияИзвестияБутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса. Интервью Марии было записано незадолго до ее выхода на свободу, но показал его телеканал CBS только 3 ноября.
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Мария Бутина
Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме? Разве это так?
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