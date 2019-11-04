Общество
ИзвестияБутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса. Интервью Марии было записано незадолго до ее выхода на свободу, но показал его телеканал CBS только 3 ноября.
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Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме? Разве это так?
— Мария Бутина, российский предпринимательСвободная Пресса вчера в 23:01
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Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
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Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 01 ноября в 08:20
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объяснила, почему дала концерт именно в Минске
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему выступила именно в Минске.
Телепрограмма вчера в 21:20
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Происшествия
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Кавказ Пост 02 ноября в 21:46
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В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Музыка
Главные награды MTV EMA достались Билли Айлиш и Тейлор Свифт
Популярные исполнители Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали обладателями главных наград на церемонии MTV Europe Music Awards.
Мойка78 вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 02 ноября в 11:33
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Культура
Президент поздравил Градского с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
The Moscow Post вчера в 03:30
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Хоккей
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Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
RT на русском 01:11
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости вчера в 15:08
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 02 ноября в 00:54
Армия и оружие
Зачем в Минобороны Латвии спекулируют «российским вторжением»
По мнению экспертов, Минобороны Латвии пытается приучить население к мысли о якобы неминуемой агрессии РФ.
RT на русском вчера в 02:46
Здоровье
Названы способы похудения без спорта
Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Газета.Ru 01:00