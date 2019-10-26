Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу. Бутина сидит у окна в самом конце самолёта Airbus 330.

с чего всё началось

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу.

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

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