Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу. Бутина сидит у окна в самом конце самолёта Airbus 330.

с чего всё началось

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости». В ответ на поздравления агентства с завершением ее истории, Бутина ответила, что всё закончится, как только самолет поднимется в небо.

Бутина села в самолет из Майами в Москву

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