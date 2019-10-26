Общество

ИзвестияИзвестияБутина села в самолет из Майами в Москву

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости». В ответ на поздравления агентства с завершением ее истории, Бутина ответила, что всё закончится, как только самолет поднимется в небо.
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с чего всё началось

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу. Бутина сидит у окна в самом конце самолёта Airbus 330.
РИА Новости17:56

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Бутина вылетела из Майами в Москву

ТАСС18:58

Бутина вылетела в Москву

RT на русском18:37

Самолет с Бутиной вылетел из Майами в Москву

РЕН ТВ18:13

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Известия20:20

СМИ показали Бутину в самолете из США в Россию

РБК18:40

В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс

РИА Новости19:19

Осужденная в США Мария Бутина вылетела из Майами в Москву

Интерфакс18:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:06, Вашингтон
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