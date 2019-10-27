Общество
Вести.RuМария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
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Экономика
Россия может отложить принятие новых стандартов судового топлива
Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
Кино
Премьеру нового «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили
В Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" из продолжающихся пожаров в американском штате Калифорния.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
Футбол
Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Происшествия
Пилот упавшего в Пермском крае самолёта погиб
Частный самолёт Cessna пропал с экранов радаров 26 октября.
Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Армия и оружие
The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)
В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.