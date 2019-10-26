Бутину осудили в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Общество Microsoft получила военный контракт на $10 млрд Пентагон 25 октября объявил победителем контракта на $10 млрд компанию Microsoft. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Футбол Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи» Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Футбол Соболев рассказал о звездной болезни в прошлом сезоне Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о звездной болезни, случившейся с ним в прошлом сезоне.

Политика Бутина заявила о процветании в США расизма Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.

Происшествия В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Хоккей Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса» Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Происшествия Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.

Фигурное катание Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Общество В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.

Общество В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.

Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.

Происшествия 12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

Наука 5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.