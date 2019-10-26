Общество

Газета.RuГазета.RuБутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Бутину осудили в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.
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