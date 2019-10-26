Общество
Газета.RuБутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Бутину осудили в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.
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Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Вечерняя Москва 14:47
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Политика
В России появился «Союз независимых публицистов»
В России появился «Союз независимых публицистов».
ИА REX вчера в 06:40
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Общество
Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Ираке
По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.
RT на русском вчера в 13:22
Общество
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Ореанда-Новости 15:43
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM вчера в 06:37
Происшествия
Две сотрудницы прокуратуры выступили с лекцией перед четверокурсниками журфака МГУ
Эхо Москвы 16:01
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Здоровье
В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы
ToDay News Ufa 14:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru 07:17
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 24 октября в 04:30
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Украина признала неудовлетворительность технических характеристик своих малых артиллерийских катеров "Гюрза-М", поэтому их применение будет ограничено Азовским морем и реками.
Life.ru 22 октября в 19:24
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости вчера в 16:50