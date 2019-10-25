Политика
ВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
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Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13
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Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
RT на русском 19:18
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Армия и оружие
Песков назвал приоритетным вывод незаконных иностранных войск из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приоритетной задачей окончательного урегулирования в Сирии является вывод иностранных войск, которые находятся в стране незаконно.
РЕН ТВ вчера в 05:24
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
РБК 14:14
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 21:17
Политика
Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 19:38
Политика
В США перевели проверку расследования Мюллера в статус уголовного дела
Проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США переквалифицирована в статус уголовного дела.
Украина.ру 02:11
Происшествия
СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК 10:05
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ 20:28
Общество
Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии
Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Lenta.ru 13:57
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».
Комсомольская правда 05:05
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru 09:28
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
News.ru 10:53
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 08:28
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Авто
Volkswagen представит новый Golf
Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
Inc-news.ru вчера в 05:06
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Гаджеты
В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5
Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.
Актуальные Новости вчера в 07:01
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Москва 24 23 октября в 03:06
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35