Политика

ВедомостиВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
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Сергей Лавров
Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13

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Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде

РИА Новости10:58

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

BFM.ru10:24

МИД России приветствовал освобождение россиянки Марии Бутиной

Эхо Москвы12:03

Лавров: Россия рада возвращению Марии Бутиной на родину

ТАСС11:43

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму Флориды

Вести.Ru10:20

Бутина переведена в Иммиграционную тюрьму штата Флорида

РЕН ТВ09:48

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

RT на русском11:37
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Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

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