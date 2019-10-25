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ВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
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Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13
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Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
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В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов
В Калининграде уволены двое сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району, которые "не обеспечили надлежащего контроля" за задержанным за мелкое хулиганство 36-летним калининградцем - футболистом черняховского "Прогресса" Иваном Вшивковым, что в итоге привело к его смерти.
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Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
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Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Армия и оружие
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За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.