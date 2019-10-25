Политика

ВедомостиВедомостиМарию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.
Читать в источнике
Комментировать76
Сергей Лавров
Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 12:13

Подробнее о событии

Бутину перевели в иммиграционную тюрьму во Флориде

РИА Новости10:58

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Национальная служба новостей12:43

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

BFM.ru10:24

Лавров: Россия рада возвращению Марии Бутиной на родину

ТАСС11:43

МИД России приветствовал освобождение россиянки Марии Бутиной

Эхо Москвы12:03

Бутина переведена в Иммиграционную тюрьму штата Флорида

РЕН ТВ09:48

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

RT на русском11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Путешествия

Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

Туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 23:52
Футбол

Матвей Сафонов попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов помог команде в 3-м туре Лиги Европы одолеть на выезде турецкий «Трабзонспор», сделали это всухую и во многом поэтому молодой голкипер попал в символическую сборную тура.
Prognozist 06:37
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).
Известия 18:32
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Экономика

Финансист: правительство Медведева отбирает у России деньги

Делягин пояснил, что кабмин хочет «кормить нашими с вами деньгами разного рода финансовых спекулянтов». Когда бюджет захлёбывается от денег.
News.ru 23 октября в 12:01
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 10:02
Фигурное катание

Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы

Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:30
Гаджеты

Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних

Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter, что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.
РИА Новости 19:21
Здоровье

Российской медицине не хватает доверия и денег

По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Взгляд.ру 12:20
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Армия и оружие

Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтью в Сирии

Российская газета вчера в 13:32
Происшествия

В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

RT на русском 15:21
Автоспорт

Ферстаппен не поверил в победу над Ferrari в квалификации

Голландец уступил Себастьяну Феттелю всего 0,115 секунды, но все равно не поверил, что сможет составить пилотам Скудерии конкуренцию в квалификации.
Motorsport.com Россия 17:42
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия

В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов

В Калининграде уволены двое сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району, которые "не обеспечили надлежащего контроля" за задержанным за мелкое хулиганство 36-летним калининградцем - футболистом черняховского "Прогресса" Иваном Вшивковым, что в итоге привело к его смерти.
Газета.Ru 16:04
Политика

На Украине решили перезапустить отношения с НАТО

Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 18:58
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Футбол

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

Bookmaker-ratings.ru 09:36
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Футбол

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 15:03
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Здоровье

Врач дала советы по сохранению здоровья при сидячей работе

ФедералПресс 05:26
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Армия и оружие

Венесуэльские военные перехватили беспилотник на НПК «Парагуана»

На нефтеперерабатывающем комплексе "Парагуана", что в венесуэльском штате Фалькон, перехвачен дрон. Об этом сообщили местные военные.
Вести.Ru 14:03
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание Марии Бутиной в СШАБольше новостей по теме
Главное