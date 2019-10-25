Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались.

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.

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Происшествия В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов В Калининграде уволены двое сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району, которые "не обеспечили надлежащего контроля" за задержанным за мелкое хулиганство 36-летним калининградцем - футболистом черняховского "Прогресса" Иваном Вшивковым, что в итоге привело к его смерти.

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