Бывший мэр американского города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии. Об этом сообщил в воскресенье, 1 марта, его представитель телеканала NBC.

Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

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