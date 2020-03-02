Политика

КоммерсантъКоммерсантъБуттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN. Ранее господин Буттиджич победил на кокусах в штате Айова (26,2%), опередив Берни Сандерса.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп, комментируя
 в твиттере выход Буттиджича из президентской гонки, выразил уверенность в том, что теперь "все голоса в "супервторник" достанутся сонному Джо Байдену".
Интерфаксвчера в 18:57

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Из президентской гонки в США вышел один кандидат

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Демократ Пит Буттиджич подтвердил свой выход из предвыборной гонки в США

Газета.Ruвчера в 21:58

Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

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Буттиджич вышел из президентской гонки в США

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Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

РБКвчера в 20:27

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

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Трамп считает, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки означает поражение для Сандерса

ТАССвчера в 19:07
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
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Армия и оружие

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Уточняется, что американские инспекторы намерены проверить соответствие «наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству».
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
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В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

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