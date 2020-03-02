Политика
КоммерсантъБуттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN. Ранее господин Буттиджич победил на кокусах в штате Айова (26,2%), опередив Берни Сандерса.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп, комментируя в твиттере выход Буттиджича из президентской гонки, выразил уверенность в том, что теперь "все голоса в "супервторник" достанутся сонному Джо Байдену".Интерфаксвчера в 18:57
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