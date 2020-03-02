с чего всё началось

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN. Ранее господин Буттиджич победил на кокусах в штате Айова (26,2%), опередив Берни Сандерса.

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Армия и оружие Американские военные инспекторы собрались в Белоруссию Уточняется, что американские инспекторы намерены проверить соответствие «наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству».

Транспорт В Люксембурге общественный транспорт стал бесплатным Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом для местных жителей и приезжих граждан.

Здоровье В Крыму 50 человек проверяют на коронавирус Накануне из Севастопольской больницы сбежала женщина, у которой проверяли наличие коронавирусной инфекции после возвращения из КНР.

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.