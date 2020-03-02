Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

Здоровье В Крыму 50 человек проверяют на коронавирус Накануне из Севастопольской больницы сбежала женщина, у которой проверяли наличие коронавирусной инфекции после возвращения из КНР.

Общество TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.

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