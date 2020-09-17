Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом
Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил
17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.
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Комсомольская правда10:29