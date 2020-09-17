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Lenta.ru
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил
 17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.
Фонтанка.Ру10:54
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РИА Новости

Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом

РИА Новости13:32
Дождь

ФБК: бутылку с водой, на которой нашли следы «Новичка», вывезли в Германию на самолете с Навальным

Дождь10:09
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Lenta.ru10:52
Московский Комсомолец

ФБК: бутылку из номера Навального вывезли в Германию вместе с ним

Московский Комсомолец10:33
URA.Ru

Бутылку, из которой пил Навальный, привезли в Германию спецрейсом

URA.Ru10:31
Комсомольская правда

Организатор перевозки Навального в Шарите рассказал, как в Берлин доставили бутылку из его номера

Комсомольская правда10:29
Коммерсантъ

Соратники Навального рассказали о доставке бутылок из Томска в Берлин

Коммерсантъ11:16

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Уфимские Заметки12:09
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

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РИА Новости10:45
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Взгляд.ру12:57
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Газета.Ru05:32
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Дни.ру03:59
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