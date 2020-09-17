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Lenta.ru
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил
 17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.
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URA.Ru

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URA.Ruвчера в 10:31
Коммерсантъ

Соратники Навального рассказали о доставке бутылок из Томска в Берлин

Коммерсантъвчера в 11:16
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Bild: Бутылки из номера Навального вывезли в Германию спасательным бортом

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Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

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Бутылки из номера Навального в Томске доставлены в Берлин

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Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом

РИА Новостивчера в 13:32
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Организатор перевозки Навального в Шарите рассказал, как в Берлин доставили бутылку из его номера

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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

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Известиявчера в 13:20
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