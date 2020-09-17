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Lenta.ru
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил
 17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.
Фонтанка.Ру10:54
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Коммерсантъ

Соратники Навального рассказали о доставке бутылок из Томска в Берлин

Коммерсантъ11:16
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Lenta.ru10:52
Дождь

ФБК: бутылку с водой, на которой нашли следы «Новичка», вывезли в Германию на самолете с Навальным

Дождь10:09
URA.Ru

Бутылку, из которой пил Навальный, привезли в Германию спецрейсом

URA.Ru10:31
Комсомольская правда

Организатор перевозки Навального в Шарите рассказал, как в Берлин доставили бутылку из его номера

Комсомольская правда10:29
Московский Комсомолец

ФБК: бутылку из номера Навального вывезли в Германию вместе с ним

Московский Комсомолец10:33
Фонтанка.Ру

Bild: Бутылки из номера Навального вывезли в Германию спасательным бортом

Фонтанка.Ру10:54

Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной

РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в Белоруссии; к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной
РИА Новости12:04

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода.
РИА Новости09:29
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Чижов: Мы указали на нестыковки в «деле Навального», но в ЕП уперлись

Чижов рассказал, что Москва неофициально уже разослала вопросы депутатам Европарламента в расчете на то, что здравомыслящая их часть обратит внимание на массу нестыковок в версии об отравлении Навального.
Евразия Daily12:03

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Медики оказались против принудительной вакцинации от коронавируса

Ранее в Минздраве прозвучало предложение лишать стимулирующих «президентских» выплат тех медицинских работников, которые отказываются проходить вакцинацию новым отечественным препаратом от коронавируса.
Evo-rus.com06:46
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