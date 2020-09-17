Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной

РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в Белоруссии; к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.