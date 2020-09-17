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Lenta.ru
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом. Об этом изданию Bild сообщил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Бутылки с водой, о которых мы говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете», — заявил
 17 сентября основатель немецкого правозащитного фонда Cinema for Peace Яка Бизилдж изданию Bild.
Фонтанка.Ру10:54
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РИА Новости

Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом

РИА Новости13:32
Коммерсантъ

Соратники Навального рассказали о доставке бутылок из Томска в Берлин

Коммерсантъ11:16
Дождь

ФБК: бутылку с водой, на которой нашли следы «Новичка», вывезли в Германию на самолете с Навальным

Дождь10:09
Московский Комсомолец

ФБК: бутылку из номера Навального вывезли в Германию вместе с ним

Московский Комсомолец10:33
URA.Ru

Бутылку, из которой пил Навальный, привезли в Германию спецрейсом

URA.Ru10:31
Комсомольская правда

Организатор перевозки Навального в Шарите рассказал, как в Берлин доставили бутылку из его номера

Комсомольская правда10:29
Lenta.ru

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Lenta.ru10:52

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
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ФФККР не получала документов от РУСАДА по делу Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о подделке документов бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, заявил РИА Новости президент организации Александр Горшков.
РИА Новости13:22

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты08:05
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Российская газета13:07
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ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Программа льготной ипотеки распространяется на покупку новостроек, взять жилье можно под 6,5%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга (а также Московской и Ленинградской областей) составляет 12 млн руб.
Коммерсантъ04:04
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомостивчера в 07:26
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США просят ФРГ не связывать диверсификацию энергоресурсов с «СП-2»

Морган Ортагус, руководитель пресс-службы Госдепа США, просит Германию не связывать «Северный поток – 2» и стремление к диверсификации источников энергоресурсов, о которых шла речь на переговорах, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru13:54
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