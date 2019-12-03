Шоу-бизнес
РЕН ТВБузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019". Она перепутала фамилию народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Бузова выступала после Лещенко и отметила, что для нее огромная честь выступать после певца.
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с чего всё началось
Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.Комсомольская правдавчера в 14:56
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«Меня Владимиром Винокуром называли и ничего»: Лещенко пожалел Бузову после конфуза
Комсомольская правда08:30
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Политика
Путин подписал закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Кино
Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»
Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Энергетика
В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти
Министры государств — членов ОПЕК считают, что в США «золотой век» добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Музыка
В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню
В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Хоккей
Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура
Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Происшествия
Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов
Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Общество
В Екатеринбурге водители «Яндекс. Такси» объявили забастовку
В уральской столице таксисты начали забастовку даже раньше назначенного срока: уже около 15.00 у аэропорта Кольцово собрались 100 машин, которые не принимали заказы, пишет 66.RU со ссылкой на свой источник.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.