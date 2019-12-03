Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВБузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019". Она перепутала фамилию народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Бузова выступала после Лещенко и отметила, что для нее огромная честь выступать после певца.
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Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.
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Ольга Бузова перепутала фамилию Льва Лещенко

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Лев Лещенко
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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