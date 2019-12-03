Шоу-бизнес
РИА НовостиБузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
По информации портала, номер Бузовой следовал за выступлением Льва Лещенко. После исполнения песни певица обратилась к залу, допустив ошибку в фамилии народного артиста РСФСР.
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с чего всё началось
Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.Комсомольская правдавчера в 14:56
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Общество
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Энергетика
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Егоров: арбитр Волошин верно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА
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Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
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Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
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Премьер Финляндии ушел в отставку
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Здоровье
В Новочеркасске из больницы ушли все врачи
Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Здоровье
В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»
В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
Здоровье
Говорин рассказал о двойном вреде электронных сигарет
Электронные сигареты наносят двойной вред организму человека — поставляют никотин и оказывают дополнительное патогенное влияние за счёт ароматизаторов, заявил депутат Госдумы Николай Говорин.
Экономика
ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям
ЦБ обсудит с рынком применение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24».
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Музыка
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Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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Mail.ru впервые показала умную колонку с «Марусей»
Компания Mail.ru Group запустила сайт с голосовыми новогодними поздравлениями, в котором демонстрируется умная колонка с голосовым помощником «Маруся».