Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиБузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

По информации портала, номер Бузовой следовал за выступлением Льва Лещенко. После исполнения песни певица обратилась к залу, допустив ошибку в фамилии народного артиста РСФСР.
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с чего всё началось

Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.
Комсомольская правдавчера в 14:56

Подробнее о событии

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Газета.Ru06:45

«С каждым может быть!»: Лещенко заступился за оговорившуюся Бузову

Телепрограмма05:23

Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Комсомольская правдавчера в 14:56

Ольга Бузова неправильно произнесла фамилию Льва Лещенко на сцене премии «Золотой хит — 2019»

Вокруг ТВ04:10

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

РИА Новости01:22

С легкой руки Ольги Бузовой мэтр эстрады Лев Лещенко превратился в Левченко

Пятый каналвчера в 23:29

«Лида стесняется заниматься сексом при дочке»: интимные откровения Алибасова

Дни.ру06:13
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Происшествия

В Новом Уренгое девочка с котом выпала из окна девятого этажа дома

ТАСС 07:35
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Woman.ru 04:48
Происшествия

Орский маньяк Валерий Андреев возглавил список розыска Интерпола

Беглый преступник из Оренбуржской области Валерий Андреев, получивший прозвище «орский маньяк», возглавил список розыска Интерпола.
Вечерний курьер вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Общество

ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Футбол

Егоров: арбитр Волошин верно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

Главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол тульского "Арсенала" в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 06:35
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
REGNUM 05:09
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
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Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика

Премьер Финляндии ушел в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.
РБК 07:15
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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В Новочеркасске из больницы ушли все врачи

Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
Life.ru 01 декабря в 05:08
Экономика

Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%

В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Известия вчера в 16:01
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
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В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»

В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
МОЁ! Оnline Липецк 01:44
Здоровье

Говорин рассказал о двойном вреде электронных сигарет

Электронные сигареты наносят двойной вред организму человека — поставляют никотин и оказывают дополнительное патогенное влияние за счёт ароматизаторов, заявил депутат Госдумы Николай Говорин.
Парламентская газета 03:31
Экономика

ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям

ЦБ обсудит с рынком применение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24».
Ведомости вчера в 16:11
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
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Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
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Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
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Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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Mail.ru впервые показала умную колонку с «Марусей»

Компания Mail.ru Group запустила сайт с голосовыми новогодними поздравлениями, в котором демонстрируется умная колонка с голосовым помощником «Маруся».
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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