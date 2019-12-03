Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.

с чего всё началось

По информации портала, номер Бузовой следовал за выступлением Льва Лещенко. После исполнения песни певица обратилась к залу, допустив ошибку в фамилии народного артиста РСФСР.

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