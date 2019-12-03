Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиБузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

По информации портала, номер Бузовой следовал за выступлением Льва Лещенко. После исполнения песни певица обратилась к залу, допустив ошибку в фамилии народного артиста РСФСР.
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с чего всё началось

Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.
Комсомольская правдавчера в 14:56

Подробнее о событии

«Унижаете, а мне все равно»: Лещенко высказался после позорного момента с Бузовой

Дни.ру06:01

Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Комсомольская правдавчера в 14:56

Ольга Бузова неправильно произнесла фамилию Льва Лещенко на сцене премии «Золотой хит — 2019»

Вокруг ТВ04:10

Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Газета.Ru05:00

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

РИА Новости01:22

С легкой руки Ольги Бузовой мэтр эстрады Лев Лещенко превратился в Левченко

Пятый каналвчера в 23:29

«С каждым может быть!»: Лещенко заступился за оговорившуюся Бузову

Телепрограмма05:23
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Происшествия

«Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному сроку

Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Газета.Ru 05:48
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Происшествия

В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге

Два водителя, пострадавшие при обрушении моста в Оренбурге, останутся под наблюдением врачей в больнице в течение пяти дней, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье

Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Панорама Ростова-на-Дону 02:24
Политика

Кремль объяснил цель закона о российском софте

Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:00
Происшествия

В Петербурге водитель нашел голую девочку на капоте автомобиля

Санкт-Петербургские ведомости 02:58
Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
RT на русском 04:01
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
Общество

Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Рамблер вчера в 11:51
Происшествия

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга прозвучит 10 декабря

REGNUM 05:26
Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
Футбол

ВЦИОМ: в победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян

В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК вчера в 08:55
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Политика

3 декабря в Лондоне открывается саммит НАТО

Сегодня в Лондоне открывается саммит НАТО.
Радио Маяк 01:42
Общество

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Российская газета 05:38
Наука

Химики вырастили мицеллярные полимерные щетки на кремнии и графене

N+1 04:15
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Футбол

Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
РИА Новости 05:36
Гаджеты

Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone

В Сети появилась информация о смене темпа выпуска мобильных телефонов от Apple.
Актуальные Новости 04:38
Политика

Трамп заявил, что у него нет дедлайна по заключению сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем.
РИА Новости 06:03
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra 01 декабря в 09:51
Футбол

Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания

Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Матч ТВ 01:35
Происшествия

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Интерфакс 02:46
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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