Общество
Газета.RuБузова попала в базу данных судебных приставов из-за долгов по ЖКХ
Против Ольги Бузовой возбуждено исполнительное производство судебными приставами. С певицы пытаются взыскать более 10 тыс. рублей за неоплаченные услуги ЖКХ. Ситуацию прокомментировала мать артистки.
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с чего всё началось
Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.Народные новости03:09
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Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
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Происшествия
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Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л»
С космодрома Байконур прошёл запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» №3. В 15:12 мск произошло отделение головного блока.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Футбол
Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Футбол
«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»
Политика
Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Экономика
Антипинский НПЗ переработает около 7,5 млн тонн нефти в 2020 году
На 2020 год предприятие уже получило заявки на переработку 7,5 млн тонн нефти, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.
Общество
Удочерившая сирот семья получила долг в два миллиона рублей
В Самарской области супруги вместе с удочерением двух девочек-сирот получили неожиданный бонус.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой
В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга
Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
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Политика
Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова
«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.
Происшествия
СК переквалифицировал обвинение по делу Калви
В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по свой тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".