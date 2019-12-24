Общество

Газета.RuГазета.RuБузова попала в базу данных судебных приставов из-за долгов по ЖКХ

Против Ольги Бузовой возбуждено исполнительное производство судебными приставами. С певицы пытаются взыскать более 10 тыс. рублей за неоплаченные услуги ЖКХ. Ситуацию прокомментировала мать артистки.
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с чего всё началось

Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах знаменитости

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.
Народные новости03:09

Подробнее о событии

«У нас ничего нет»: PR-агент прокомментировал данные о долгах Бузовой

РИА Новости06:33

Мать Бузовой опровергла информацию о долгах певицы

Петербургский дневник04:58

Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах знаменитости

Народные новости03:09

Долг Бузовой за услуги ЖКХ объяснили

Lenta.ru05:26

Мать Бузовой объяснила, как у певицы образовался долг за коммунальные услуги

78.ru05:01

У Бузовой нашли долг за коммунальные услуги

Мойка7803:47

Мама Ольги Бузовой: «Долг я уже погасила и тут же отправила квитанцию Оле»

КП - Санкт-Петербург05:53
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Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Футбол

Гогуа предстал в образе Снегурочки в новогоднем ролике ЦСКА

Soccer.ru 07:28
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л»

С космодрома Байконур прошёл запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» №3. В 15:12 мск произошло отделение головного блока.
RT на русском 07:03
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Футбол

Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 03:21
Общество

Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Газета.Ru 05:21
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Футбол

«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»

Sports.ru 08:11
Политика

Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Известия 07:31
Экономика

Антипинский НПЗ переработает около 7,5 млн тонн нефти в 2020 году

На 2020 год предприятие уже получило заявки на переработку 7,5 млн тонн нефти, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.
ТАСС 08:07
Общество

Удочерившая сирот семья получила долг в два миллиона рублей

В Самарской области супруги вместе с удочерением двух девочек-сирот получили неожиданный бонус.
ГТРК Самара 08:14
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей вчера в 11:03
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Единоборства

Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
МК-Спорт 05:02
Общество

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой

В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
UfacityNews.ru 06:44
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 07:20
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга

Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
BFM.ru 08:12
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Политика

Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова

«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.
REGNUM 07:48
Происшествия

СК переквалифицировал обвинение по делу Калви

В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по свой тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Интерфакс».
Право.ру 00:41
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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