Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.

с чего всё началось

Против Ольги Бузовой возбуждено исполнительное производство судебными приставами. С певицы пытаются взыскать более 10 тыс. рублей за неоплаченные услуги ЖКХ. Ситуацию прокомментировала мать артистки.

Бузова попала в базу данных судебных приставов из-за долгов по ЖКХ

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