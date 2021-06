Хоррор The Dark Pictures Anthology: House of Ashes получил точную дату выхода — 22 октября

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment Как стало известно, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes поступит в продажу 22 октября текущего года для PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Анонс сопроводили сюжетным трейлером The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.