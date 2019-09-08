Теннис
Вести.RuБьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
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Андрееску: «Знаю, все хотели победы Серены на US Open, так что прошу прощения»
Sport24.ruвчера в 21:40
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Мужская сборная России по баскетболу сыграет против команды Венесуэлы в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в Китае.
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В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
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Gazeta.SPb 04:14
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В Германии оценили ущерб от ответных санкций России
Глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг рассказал о последствиях ответных российских санкций для Германии.
Gazeta.SPb вчера в 01:23
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В Петербурге начались выборы губернатора
С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.
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Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
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Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
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В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
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Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
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На выборах в Мосгордуму произошел курьез с осой
На одном из участков по выборам в Мосгордуму камеру видеонаблюдения закрыла оса.
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Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
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В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
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Lenta.ru вчера в 13:00
Культура
В культурном центре ЗИЛ открылся новый сезон образовательных программ
Культурный центр ЗИЛ презентовал жителям и гостям столицы новые образовательные программы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству.
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
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На 12:00 явка на выборах в Оренбургской области составила более 16%
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Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40