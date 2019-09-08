Теннис

Вести.RuВести.RuБьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
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Финал US Open в одной картинке 😲

Sports.ru01:50

Андрееску: «Знаю, все хотели победы Серены на US Open, так что прошу прощения»

Sport24.ruвчера в 21:40

Андрееску: перед решающим геймом сказала себе, что надо класть чёртов мяч в корт

Чемпионат04:24

Бьянка Андрееску: Знаю, что вы все хотели увидеть победу Серены. Простите меня

GoTennis.ru02:21

Серена Уильямс: Андрееску заслужила победу на US Open

Советский спорт01:34

Андрееску – Уильямс: в ожидании очередного рекорда Серены?

Legalbetвчера в 02:11

Андрееску: победа над Сереной в финале US Open - исполнение мечты

ТАССвчера в 19:49
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Баскетбол

Россия и Венесуэла сыграют на ЧМ по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу сыграет против команды Венесуэлы в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в Китае.
Нева Спорт вчера в 17:01
Происшествия

В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит

В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс

Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Единоборства

Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя

Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул в бою с американцем Дастином Порье.
Pravda.Ru вчера в 17:13
Политика

Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru вчера в 08:30
Происшествия

Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области

90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.
ТАСС 03:48
Единоборства

Емельяненко поздравил Хабиба и назвал его слабые стороны

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби в субботу, 7 сентября.
Аргументы недели 04:27
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
Политика

В Хабаровском крае началось голосование

В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда вчера в 18:04
Политика

Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Общество

Полмиллиона канадцев остались без света из-за «Дориана»

Порядка пятисот тысяч жителей трёх канадских провинций остались без электроснабжения из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM вчера в 22:20
Происшествия

В Петербурге члена избиркома облили зеленкой

Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Политика

В Германии оценили ущерб от ответных санкций России

Глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг рассказал о последствиях ответных российских санкций для Германии.
Gazeta.SPb вчера в 01:23
Политика

В Петербурге начались выборы губернатора

С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.
Gazeta.SPb 01:49
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Вести.Ru 03:38
Игры

В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр

Невские Новости вчера в 12:39
Авто

Alpina тестирует собственную BMW B3 Touring 2020 перед дебютом

На базе «заряженного» универсала будет построена роскошная модель Alpina B3 Touring 2020 модельного года.
CarsWeek.ru вчера в 08:52
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Гаджеты

Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети

Актуальные Новости 00:57
Общество

На выборах в Мосгордуму произошел курьез с осой

На одном из участков по выборам в Мосгордуму камеру видеонаблюдения закрыла оса.
Российская газета 03:52
Политика

Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек

Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика

ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
ТАСС 01:30
Авто

Названы новинки автосалона во Франкфурте

В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru вчера в 03:18
Происшествия

Памфилова заявила о готовности накормить напавшего на нее мигранта

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала сообщение о том, что напавший на нее мужчина пришел к ней за едой.
Lenta.ru вчера в 13:00
Культура

В культурном центре ЗИЛ открылся новый сезон образовательных программ

Культурный центр ЗИЛ презентовал жителям и гостям столицы новые образовательные программы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству.
ТАСС 03:08
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

На 12:00 явка на выборах в Оренбургской области составила более 16%

РИА Оренбуржье 04:18
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
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Канадская теннисистка. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, победительница Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди девушек и юношеских турниров Les Petits As и Orange Bowl, член сборной Канады в Кубке Федерации.
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