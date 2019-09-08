Теннис

Вести.RuВести.RuБьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
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