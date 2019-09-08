По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Политика В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Единоборства Бен Аскрен: «Хабиб — зверь» Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье.

Единоборства Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.

Шоу-бизнес Вдова солиста Linkin Park выходит замуж Вдова скончавшегося два года назад солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона заявила, что вновь выходит замуж, пишет TMZ со ссылкой на источники.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Футбол Сербия — Португалия 2:4 В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.

Политика Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Происшествия В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Политика В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Авто Названы вызывающие гордость пять российских внедорожников Как пишет издание «Актуальные новости», представившее этот топ-5, в него вошли машины, способные пройти по целине, а потому вызывающие законную гордость производителей.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Политика Явка на выборах мэра Новосибирска не достигла 2% Активнее всего голосуют жители Железнодорожного, Советского и Дзержинского районов, где явка превысила 2%. Неохотно идут на участки в Ленинском (1,18%).

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Единоборства Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Технологии Сотрудники Microsoft посмеялись над провалами компании в мюзикле Сотрудники Microsoft сняли мини-мюзикл, в котором рассказали об успехах компании и посмеялись над неудачами.

Хоккей «Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.