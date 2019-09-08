Теннис
Вести.RuБьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
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Андрееску: «Знаю, все хотели победы Серены на US Open, так что прошу прощения»
Sport24.ruвчера в 21:40
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