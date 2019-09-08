В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США. Андрееску, которой исполнилось 19 лет в июне этого года, ранее никогда не побеждала на турнирах серии Большого шлема.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Политика Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Экономика РЭО представил меры поддержки инвесторов в рамках реформы по обращению с отходами Российский экологический оператор (РЭО) разработал меры финансовой поддержки для инвесторов при реализации инфраструктурных проектов в рамках реформы по обращению с отходами, они проходят оценку экспертов.

Политика Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией Президент Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией, передает "Страна.ua".

Политика Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Политика В Бурятии открылись избирательные участки В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.

Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

Политика В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.

Политика В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.

Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Экономика Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Футбол Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.

Здоровье Как понять по внешности, что у человека проблемы с печенью Во внешнем облике могут быть и другие сигналы того, что у человека имеются проблемы с печенью.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Авто Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6% За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).