Теннис
Российская газетаАндрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США. Андрееску, которой исполнилось 19 лет в июне этого года, ранее никогда не побеждала на турнирах серии Большого шлема.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными
7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 11:23
Экономика
РЭО представил меры поддержки инвесторов в рамках реформы по обращению с отходами
Российский экологический оператор (РЭО) разработал меры финансовой поддержки для инвесторов при реализации инфраструктурных проектов в рамках реформы по обращению с отходами, они проходят оценку экспертов.
ТАСС 12:12
Космос
РКК «Энергия» изготовит два новых пилотируемых корабля «Орел»
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел».
Взгляд.ру 04:06
Политика
Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 06:48
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости 18:16
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
В Бурятии открылись избирательные участки
В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.
Байкал-Daily 20:05
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Авто
Как выросли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Letnews.ru 05:29
Политика
В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.
РИА Новости 20:27
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru вчера в 06:51
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM 14:56
Шоу-бизнес
Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками
Телепрограмма 12:42
Здоровье
Как понять по внешности, что у человека проблемы с печенью
Во внешнем облике могут быть и другие сигналы того, что у человека имеются проблемы с печенью.
MedikForum.ru 11:45
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер».
RT на русском 17:50
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).
Автоновости дня 01:13
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40