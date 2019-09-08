Теннис

Российская газетаРоссийская газетаАндрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США. Андрееску, которой исполнилось 19 лет в июне этого года, ранее никогда не побеждала на турнирах серии Большого шлема.
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Уильямс опять проиграла финал US open - на этот раз Андрееску

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