Общество

Вести.RuВести.RuБыков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. Быков обвинен в организации убийства двух подельников 26 лет назад, и сейчас помещен судом в СИЗО-1 до 4 июля. Против Быкова свидетельствовали еще один заказчик преступления и наемные убийцы.
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Анатолий Быков обратился с открытым письмом к президенту Путину

KrasNews.com29 мая в 05:42

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

ТВК02:58

Анатолий Быков написал из СИЗО Владимиру Путину

КП - Красноярск29 мая в 23:19

Анатолий Быков написал Владимиру Путину

ДЕЛА.ru29 мая в 12:37

Быков обратился к Путину из СИЗО

Вести.Ru10:20

Анатолия Быкова переселили в другую камеру красноярского СИЗО

ИА Запад2429 мая в 03:51

Тела давно минувших дней (18+). Убийцы и мертвецы 90-х заговорили. Красноярск разбирается со своей психотравмой. Документальная повесть Алексея Тарасова

Новая газета28 мая в 13:55
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Роскосмос оценил потенциал Crew Dragon для мировой космонавтики

News.ru вчера в 17:43
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Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

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Страны ОПЕК+ обсуждают перенос встречи организации на 4 июня.
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Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Lenta.ru 27 мая в 20:42
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Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой

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Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан

Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.
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Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
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Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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