Общество
Вести.RuБыков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. Быков обвинен в организации убийства двух подельников 26 лет назад, и сейчас помещен судом в СИЗО-1 до 4 июля. Против Быкова свидетельствовали еще один заказчик преступления и наемные убийцы.
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Космос
Роскосмос оценил потенциал Crew Dragon для мировой космонавтики
News.ru вчера в 17:43
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Футбол
Санчо после гола призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо после гола в матче бундеслиги с "Падерборном" призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.
РИА Новости 13:49
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Здоровье
Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Происшествия
В Сальвадоре жертвами урагана «Аманда» стали девять человек
Сан-Сальвадор, 31 мая 2020, 23:35 — REGNUM Как минимум девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре.
REGNUM 16:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что живут с Гариком Харламовым отдельно
Гарика Харламова и Кристину Асмус сплетники разводили регулярно, но при этом они продолжали жить вместе.
Paparazzi.ru 04:09
Энергетика
Страны ОПЕК+ обсуждают перенос встречи организации на 4 июня
Страны ОПЕК+ обсуждают перенос встречи организации на 4 июня.
Эхо Москвы 05:03
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Lenta.ru 27 мая в 20:42
Энергетика
На Украине назвали объем транзита российского газа с начала года
Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины с начала года достиг 20 млрд кубометров, сообщил руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
Rambler News Service вчера в 07:23
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 06:45
Авто
Citroen в 2021 году выпустит новый флагманский седан
Как стало известно зарубежным журналистам, Citroen в 2021 году выпустит новый флагманский седан, нацеленный на конкуренцию с моделями от Audi и BMW.
Tvoe-avto.com 29 мая в 10:13
Политика
США направили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорина
США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
Lenta.ru 29 мая в 15:01
Общество
Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан
Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.
РИА Новости 14:20
Экономика
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
Политика
Трамп пригласит Путина на саммит G7
Дональд Трамп кардинально пересмотрел своё отношение к России. Глава Белого дома хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7.
ТВ Центр 04:30
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 28 мая в 20:00
Политика
Наследный принц Абу-Даби поможет Чеченской республике и Дагестану
Московский Комсомолец в Дагестане 15:12
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело 12:12
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46