Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. Быков обвинен в организации убийства двух подельников 26 лет назад, и сейчас помещен судом в СИЗО-1 до 4 июля. Против Быкова свидетельствовали еще один заказчик преступления и наемные убийцы.

Быков обратился к Путину из СИЗО

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