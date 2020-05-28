Общество

Вести.RuВести.RuБыков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. Быков обвинен в организации убийства двух подельников 26 лет назад, и сейчас помещен судом в СИЗО-1 до 4 июля. Против Быкова свидетельствовали еще один заказчик преступления и наемные убийцы.
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Красноярцы собрались на митинг в поддержку Анатолия Быкова

АиФ Красноярск07:31

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

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Анатолий Быков написал из СИЗО Владимиру Путину

КП - Красноярск29 мая в 23:19

Анатолий Быков написал Владимиру Путину

ДЕЛА.ru29 мая в 12:37

Анатолий Быков обратился с открытым письмом к президенту Путину

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ИА Запад2429 мая в 03:51

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Новая газета28 мая в 13:55
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Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

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Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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