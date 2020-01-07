Кино
Псковское агентство информацииБыл определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК. Мультфильм «Холодное сердце-2» от компании Disney собрал 1,325 млрд долларов. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат в ноябре прошлого года.
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Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Политика
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Здоровье
В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии
Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Гаджеты
Линейка смартфонов Realme 5 пользуется огромной популярностью
Китайская компания Realme представила свою бюджетную линейку смартфонов Realme 5 в августе прошлого года.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Футбол
Шалимов рассказал, кого «Ахмат» хочет купить в зимнее трансферное окно
Футбольный клуб "Ахмат" в текущее трансферное окно ищет усиление на позиции крайних защитников и форварда, рассказал РИА Новости главный тренер команды Игорь Шалимов.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Политика
В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Здоровье
Японцы рассказали, как избежать похмелья
Чтобы избежать похмелья, перед вечеринкой надо употреблять побольше молочных продуктов, а во время застолья налегать на жирную пищу.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Футбол
«Эспаньол» отказался от покупки Смолова
Происшествия
В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка
Водитель скорой помощи насмерть сбил ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Происшествия
Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве
Общество
Российский паспорт потерял в ценности
Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Автоспорт
Машина Васильева загорелась на «Дакаре». Россиянин выбыл из ралли
Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, выступающий в зачёте внедорожников, вынужден сняться с ралли «Дакар» 2020 года из-за технических проблем, которые подстерегли его в третий соревновательный день.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов
Хоккей
Вратарь Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
Происшествия
Посольство сообщило о похищении двух российских моряков в Нигерии
Посольство России в Нигерии сообщило, что пираты похитили трёх членов экипажа, включая двух граждан России, с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона
Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.