Кино

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииБыл определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК. Мультфильм «Холодное сердце-2» от компании Disney собрал 1,325 млрд долларов. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат в ноябре прошлого года.
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«Холодное сердце - 2» назвали самым кассовым мультфильмом в истории

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Мультфильм компании «Дисней» «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

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Geox выпустили капсулу для фанатов мультфильма «Холодное сердце»

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Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

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Назван самый кассовый мультфильм в истории

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Праздники и новые шоу в знаменитом парке Disneyland в Париже

ОК!04 января в 19:01
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В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
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В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

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В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии

Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Эхо Москвы 05 января в 21:03
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
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Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
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Шалимов рассказал, кого «Ахмат» хочет купить в зимнее трансферное окно

Футбольный клуб "Ахмат" в текущее трансферное окно ищет усиление на позиции крайних защитников и форварда, рассказал РИА Новости главный тренер команды Игорь Шалимов.
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Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
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Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
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В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
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По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
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Японцы рассказали, как избежать похмелья

Чтобы избежать похмелья, перед вечеринкой надо употреблять побольше молочных продуктов, а во время застолья налегать на жирную пищу.
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Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
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«Эспаньол» отказался от покупки Смолова

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В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка

Водитель скорой помощи насмерть сбил ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
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Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

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Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место.
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Солиста новосибирской оперы обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

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У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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Машина Васильева загорелась на «Дакаре». Россиянин выбыл из ралли

Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, выступающий в зачёте внедорожников, вынужден сняться с ралли «Дакар» 2020 года из-за технических проблем, которые подстерегли его в третий соревновательный день.
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