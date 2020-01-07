Кино

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииБыл определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК. Мультфильм «Холодное сердце-2» от компании Disney собрал 1,325 млрд долларов. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат в ноябре прошлого года.
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Назван самый кассовый мультфильм в истории

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Мультфильм компании «Дисней» «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

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Назван самый кассовый мультфильм в истории

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Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

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