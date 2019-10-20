Происшествия
ФедералПрессБыл опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе. Он подчеркнул, что в дальнейшем будет сделано все, «чтобы подобное не повторилось».
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Список погибших при прорыве дамбы под Красноярском: «КП» публикует имена
КП - Красноярск19 октября в 12:09
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