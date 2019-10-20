Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе. Он подчеркнул, что в дальнейшем будет сделано все, «чтобы подобное не повторилось».

Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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