Происшествия

ФедералПрессФедералПрессБыл опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе. Он подчеркнул, что в дальнейшем будет сделано все, «чтобы подобное не повторилось».
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Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

News.ru19 октября в 13:50

РЕН ТВ публикует список погибших при прорыве дамбы под Красноярском

РЕН ТВ19 октября в 13:05

Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Пятый канал19 октября в 13:05

СМИ опубликовали список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

РБК19 октября в 12:47

Список погибших при прорыве дамбы под Красноярском: «КП» публикует имена

КП - Красноярск19 октября в 12:09

ФАН публикует список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

ФАН19 октября в 11:50

Лайф выяснил, кем работали погибшие при прорыве дамбы 15 человек

Life.ru19 октября в 12:21
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Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

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Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Die Welt: Путин побеждает без войны

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
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Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 18:29
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
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Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

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Происшествия

В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад

Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка".
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Экономика

Китай обогнал США по числу богачей

Lenta.ru 13:57
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
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Политика

Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме

Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.
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Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
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Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

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NewInform 19 октября в 09:48
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
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Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Происшествия

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Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
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Общество

Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами

21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Спорт

Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series

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Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Политика

Советник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram

Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.
Газета.Ru 13:25
Общество

В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет

В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
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Общество

СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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В Хабаровске умер боец Росгвардии. Он сдавал экзамен на краповый берет

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Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
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Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley

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Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.
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