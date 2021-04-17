Гилерме: ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке

Дисквалифицированный на два матча чемпионата России по футболу за провокации болельщиков столичного "Спартака" вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме сказал, что ни на секунду не раскаивается за свой поступок, так как, по его мнению, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации.