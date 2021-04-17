Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ГЛАС.RU

Названы вакансии в России с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц

Информированный источник сообщил в субботу, 17 апреля, о наличии в России более 1 тыс. вакансий, уровень зарплаты по которым превышает 500 тыс. рублей. По данным службы, с начала текущего года российские работодатели предложили 2,5 тыс. мест работы с вышеуказанными доходами.В источнике
С чего всё началось

Названы вакансии с «космическими» зарплатами от 500 тысяч рублей

Брокеры, стоматологи, директора в РФ могут получать зарплаты от 500 тысяч руб, всего с начала года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с такими доходами, рассказали РИА Новости в службе исследований HeadHunter.
РИА Новости00:09

Подробнее о событии

Эксперты назвали вакансии с зарплатами от 500 тысяч рублей в России

Комсомольская правда03:41

Названы вакансии с зарплатами, как у космонавтов

Телеканал 360°02:52

Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц

Lenta.ru01:07

Эксперты рассказали, кто получает зарплаты от 500 тыс. рублей

РЕН ТВ01:40

Названы вакансии с «космическими» зарплатами

Взгляд.ру00:43

Названы вакансии с «космическими» зарплатами от 500 тысяч рублей

РИА Новости00:09

В астраханских сёлах есть вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей

Астрахань 24вчера в 02:00
Интересное

В Шереметьево приземлился готовившийся к аварийной посадке самолет «Аэрофлота»

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus компании «Аэрофлот», готовившийся к аварийной посадке после сигнала об открытом грузовом отсеке, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Коммерсантъ12:52

СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 60-летнего пилота при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Северском районе Кубани (часть 2 статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Российская газета12:30

Гилерме: ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке

Дисквалифицированный на два матча чемпионата России по футболу за провокации болельщиков столичного "Спартака" вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме сказал, что ни на секунду не раскаивается за свой поступок, так как, по его мнению, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации.
РИА Новости13:32