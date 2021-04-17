Названы вакансии в России с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц
Информированный источник сообщил в субботу, 17 апреля, о наличии в России более 1 тыс. вакансий, уровень зарплаты по которым превышает 500 тыс. рублей. По данным службы, с начала текущего года российские работодатели предложили 2,5 тыс. мест работы с вышеуказанными доходами.В источнике
С чего всё началось
Названы вакансии с «космическими» зарплатами от 500 тысяч рублей
Брокеры, стоматологи, директора в РФ могут получать зарплаты от 500 тысяч руб, всего с начала года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с такими доходами, рассказали РИА Новости в службе исследований HeadHunter.
РИА Новости00:09