Футбол
RT на русскомБышовец поддержал критику в адрес Дзюбы
Экс-футболист сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Анатолий Бышовец считает, что своими последними выступлениями форвард сборной России и «Зенита» Артём Дзюба заслужил критику со стороны болельщиков.
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Поддержка ОС Windows 7 прекращается 14 января 2020 года, но пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
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Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
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Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
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Депутаты проголосовали за списание долгов Тепловым сетям и другие изменения в бюджете
Главным новшеством стали реструктуризация долга Тепловых сетей городу и его частичное списание.
Единоборства
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Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Наука
У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Шоу-бизнес
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В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.