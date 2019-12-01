Футбол

RT на русскомRT на русскомБышовец поддержал критику в адрес Дзюбы

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Экс-футболист сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Анатолий Бышовец считает, что своими последними выступлениями форвард сборной России и «Зенита» Артём Дзюба заслужил критику со стороны болельщиков.
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Анатолий Бышовец: «Прояви себя Дзюба иначе с Бельгией — никому не пришло бы в голову его оскорблять»

Спорт-Экспресс04:15

Бышовец поддержал критику в адрес Дзюбы

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