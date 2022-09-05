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Быстрорастущие технологические компании могут получить поддержку аналогично МСП

Быстрорастущие технологические компании в России могут получить поддержку, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП), следует из списка поручений президента Владимира Путина.
Finam.Ru
Президент утвердил ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ИА Клерк.Ру
Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2022 года.
Агентство Москва
Срок поручения - 15 декабря 2022 г. Правительству также поручено внести поправки, предполагающие определение понятия "технологическая компания" (с учетом обязательного применения в деятельности технологических компаний инновационных технологий).
Finam.Ru

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Налоговые льготы для инвесторов. Чтобы поддержать разработчиков технологий
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