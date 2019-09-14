Футбол

Sport.ruSport.ruБыстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Владимир Быстров прокомментировал поражение "Спартака" в девятом туре РПЛ. Красно-белые проиграли "Уралу" со счётом 1:2. Это четвёртое поражение в пяти матчах. Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.
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