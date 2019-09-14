Владимир Быстров прокомментировал поражение "Спартака" в девятом туре РПЛ. Красно-белые проиграли "Уралу" со счётом 1:2. Это четвёртое поражение в пяти матчах. Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.

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