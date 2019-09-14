РПЛ

Sport.ruSport.ruБыстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Владимир Быстров прокомментировал поражение "Спартака" в девятом туре РПЛ. Красно-белые проиграли "Уралу" со счётом 1:2. Это четвёртое поражение в пяти матчах. Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Владимир Быстров: «Кононов не руководит своими игроками. Чего нам лапшу на уши вешают?»

Sportbox.RUвчера в 19:08

Быстров: «Новички „Спартака“ и в состав „Урала“ не проходили бы. Это провал»

Sport24.ruвчера в 12:47

Владимир Быстров: «Пять игр Ларссон ничего не делает на поле. Чей вопрос? Тренера»

Спорт-Экспрессвчера в 18:23

Быстров: Ни игры, ни команды у «Спартака» нет

Нева Спортвчера в 15:27

Быстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“»

Sport.ru02:29

Быстров: «Кононов не руководит своими игроками – кто в лес, кто по дрова»

Евро-футбол.ру05:12

Владимир Быстров: Чего нам лапшу на уши вешают? Сколько можно терпеть и смотреть на Кононова в «Спартаке»?

Спорт день за днем03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Политика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

Сегодня, 14 сентября вступили в силу ограничения, наложенные Судом Европейского союза на доступ российской корпорации "Газпром" к трубопроводу Opal.
Капитал страны вчера в 03:33
Политика

Пушков заявил об угрозе новой войны в мире

Сенатор Алексей Пушков заявил, что обострение отношений между Соединенными Штатами и Ираном может привести к новой войне.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Мария Бутырская рассказала Лере Кудрявцевой о конфликтах с тещей

Звезда отечественного фигурного катания Мария Бутырская пришла на передачу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Bimru.ru 09:35
Теннис

Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась

Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.
Спорт-Экспресс 03:02
Игры

В Steam начали бесплатно раздавать DiRT Rally

Совсем недавно в Humble можно было бесплатно получить гоночный симулятор DiRT Rally, а теперь аналогичная акция стартовала в Steam.
Gmbox.ru 04:08
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
Происшествия

Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в машине на Кубани

Известия 07:14
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отказалась от помощи друзей

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказывается от помощи, которую предлагают многочисленные друзья и знакомые.
ФАН 08:09
Футбол

Динамо (Киев) — Десна 0:0 (1-й тайм)

Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 15 сентября киевское «Динамо» принимает «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Футбол

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Футбол

«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ

РИА Новости вчера в 13:15
Здоровье

Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Политика

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в январе 2020 года

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Футбол

«Аталанта» на 95-й минуте вырвала победу у «Дженоа»

Победу «Аталанте» принес нападающий Дуван Сапата, забивший гол на 95-й минуте.
Матч ТВ 08:35
Общество

В Петербурге затворы дамбы закроют из-за угрозы подъема уровня воды

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в воскресенье в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.
РИА Новости 09:25
Здоровье

Кофе и молоко помогают снизить риск онкологических заболеваний

Еда с высоким содержанием клетчатки, молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе снижают риск развития рака кишечника.
МонаВиста 13 сентября в 14:22
Шоу-бизнес

Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу

В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Комсомольская правда 13 сентября в 20:49
Армия и оружие

Названы два сценария начала ядерной войны России и США

Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27
Политика

Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Футбол

Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

РЕН ТВ вчера в 19:23
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

РИА Новости вчера в 01:44
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное