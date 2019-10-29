Футбол
Soccer.ruБыстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал
Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
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Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Политика
В России предложили возродить комсомол
Эксперты и политики, опрошенные РИА Новости, предлагают возродить комсомол в России, превратив его из идеологической организации в стартовую площадку для карьеры, нацеленную на подготовку эффективных управленцев и на самореализацию молодежи.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Авто
Появились новые подробности о новом УАЗ-3170
В последнее время в сети появилось множество слухов об отечественном долгострое — новом внедорожнике УАЗ-3170.
Общество
В Екатеринбурге соседи хотят лишить инвалида парковочного места
В Екатеринбурге соседи хотят лишить инвалида парковочного места. Они уже подготовились к флешмобу.
Политика
Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи
Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
Происшествия
В комитете по соцзащите правительства Ленобласти проводится обыск
В комитете по соцзащите правительства Ленинградской области 29 октября проводится обыск.
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Кино
Дети Филиппа Киркорова, Эвелины Бледанс, Катерины Шпицы и других звезд вышли в свет
Не упустили возможность с пользой провести выходной день Регина Бурд и Сергей Жуков с детьми, Анна Большова с сыном Даниилом, Михаил Башкатов с детьми, Елена Борщева с мужем и дочерьми Мартой и Умой и другие звезды.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Армия и оружие
Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов
Жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое в Донбассе разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского вывести подразделения националистов из населенного пункта.
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
Здоровье
Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС
В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.