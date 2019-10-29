Футбол
Soccer.ruБыстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал
Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
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Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Медведев поручил создать игорную зону на месте санатория в Крыму
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Происшествия
В Башкирии пять человек отравились угарным газом
В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Футбол
Дмитрий Тарасов заявил о желании пойти в политику
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Теннис
Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Обвиняемый в убийстве трех мужчин и каннибализме предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК по Архангельской области.
Политика
В Кремле назвали плюсы от контрсанкций
«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
Происшествия
Разлетевшиеся по МКАД газовые баллоны повредили три автомобиля
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Общество
В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО
Новая редакция закона об ОСАГО вступила в силу.
Происшествия
СК завел дело против сотрудников полиции Ступино
Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных.
Наука
В молочной железе у крыс нашли новый тип амилоида
Армия и оружие
Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57
Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.