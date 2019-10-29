Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБыстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Быстров назвал Аршавина лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть, а Карпина — тренером

Матч ТВ03:39

Быстров назвал сильнейшего российского игрока, с которым он играл и лучшего тренера

Sport.ru04:58

Быстров назвал лучшего российского футболиста, с которым ему приходилось играть и лучшего тренера

Sport24.ru03:51

Быстров назвал Аршавина лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть, а Карпина — тренером

Sportbox.RU03:39

Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

Чемпионат05:39

Быстров о лучшем русском футболисте: «Аршавин, однозначно»

Sports.ru05:29

Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Soccer.ru04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество

Медведев поручил создать игорную зону на месте санатория в Крыму

URA.Ru вчера в 05:30
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Общество

Дедовщину в российской армии объяснили

Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

В Башкирии пять человек отравились угарным газом

В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Футбол

Дмитрий Тарасов заявил о желании пойти в политику

ProstoProSport 06:55
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Политика

Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова за долгое время появилась на публике

RuNews24.ru 05:43
Теннис

Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

Чемпионат 03:21
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Гаджеты

Новые версии умных часов Xiaomi Amazfit GTR стали более доступными

Srnsk 00:52
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве трех мужчин и каннибализме предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК по Архангельской области.
РБК 06:49
Политика

В Кремле назвали плюсы от контрсанкций

«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
REGNUM 07:23
Происшествия

Разлетевшиеся по МКАД газовые баллоны повредили три автомобиля

Московский Комсомолец 05:50
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Общество

В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО

Новая редакция закона об ОСАГО вступила в силу.
Регион online 05:49
Происшествия

СК завел дело против сотрудников полиции Ступино

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных.
РБК 07:07
Наука

В молочной железе у крыс нашли новый тип амилоида

N+1 вчера в 05:07
Армия и оружие

Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57

Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
SM News вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Быстров
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России в составе «Зенита». Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное