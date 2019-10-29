Футбол
Soccer.ruБыстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал
Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
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Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Rusvesna.su вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке
По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.
News.ru 08:11
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Авто
Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России
В силовой ряд обновлённого внедорожника Land Rover Discovery Sport попали 2,0-литровые бензиновые агрегаты мощностью 200 и 249 л. с. Дизельная линейка представлена двигателями аналогичного объема, которые выдают 150 или 180 лошадиных сил.
Тарантас Ньюс вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Максим Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ Появилась информация, что продюсеру стало плохо.
Экспресс газета вчера в 04:38
Гаджеты
Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
The GEEK вчера в 06:55
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Общество
Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России
Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Футбол
Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
РИА Новости 08:18
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиль Шамсутдинов, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Российская газета 08:31
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме
В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
РБК 07:30
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Российская газета 02:47