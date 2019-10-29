Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБыстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
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Быстров назвал Аршавина лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть, а Карпина — тренером

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Быстров назвал лучшего российского футболиста, с которым ему приходилось играть, и лучшего тренера

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Быстров назвал сильнейшего российского игрока, с которым он играл и лучшего тренера

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Быстров назвал Аршавина лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть, а Карпина — тренером

Sportbox.RU03:39

Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

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Быстров о лучшем русском футболисте: «Аршавин, однозначно»

Sports.ru05:29

Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Soccer.ru04:09
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
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«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

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Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

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Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме

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В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

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Настя Каменских показала горячее фото в бикини

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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

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Владимир Быстров
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России в составе «Зенита». Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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