Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.

Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

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