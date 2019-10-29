Футбол
ЧемпионатБыстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере
Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.
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Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Армия и оружие
Песков: РФ пока не получала подтверждений о ликвидации аль-Багдади
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
РЕН ТВ 11:42
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Газета.Ru 13:27
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика
Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском 10:25
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Лавров оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из Договора по открытому небу.
ТК Звезда вчера в 13:10
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Гаджеты
NVIDIA официально представила карты GeForce GTX 1660 и 1650 Super
Компания NVIDIA представила-таки видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, которые ожидают многие геймеры.
Игромания.ру 12:38
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
ФедералПресс вчера в 05:05
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию Lada Xray
Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую модификацию модели Lada Xray под названием Instinct.
Известия вчера в 06:17
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Труд вчера в 16:08
Политика
ЕС одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из объединения до 31 января 2020 года.
Известия 13:07
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
ТАСС 09:14
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика
Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Космос
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Комсомольская правда 12:31
Футбол
Тарасов о Климове: «Я на яйца вообще не смотрю, но у него огромные, да»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в видеоинтервью журналисту Sports.ru Александру Головину рассказал о самых сильных футболистах, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.
Sports.ru 11:15