Футбол

ЧемпионатЧемпионатБыстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.
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Быстров назвал Аршавина лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть, а Карпина — тренером

Матч ТВ03:39

Быстров о лучшем русском футболисте: «Аршавин, однозначно»

Sports.ru05:29

Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

Чемпионат05:39

Быстров назвал Аршавина лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть, а Карпина — тренером

Sportbox.RU03:39

Быстров назвал лучшего российского футболиста, с которым ему приходилось играть, и лучшего тренера

Sport24.ru03:51

Быстров назвал сильнейшего российского игрока, с которым он играл и лучшего тренера

Sport.ru04:58

Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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