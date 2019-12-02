Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24. Напомним, что перед матчем сотрудники полиции задержали от 150 до 200 болельщиков москвичей.

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Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным

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