Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВБыстров призвал устроить «темную» одному из игроков «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
2 фото
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов виноват Мурило. Бразилец вышел на замену на 81-й минуте вместо Рифата Жемалетдинова.
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Быстров призвал устроить «темную» одному из игроков «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»

Матч ТВ01:21

Быстров призвал устроить «темную» одному из игроков «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»

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