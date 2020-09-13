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3DNews
3DNews

ByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётся

«Компания [ByteDance] не будет передавать исходный код любому покупателю из США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм», — рассказал информатор South China Morning Post.В источнике
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ИА Красная Весна

Владелец TikTok отказался продавать исходные коды американцам

ИА Красная Веснавчера в 15:12
News.ru

Китайская ByteDance не продаст США алгоритм TikTok

News.ruвчера в 14:48
Известия

ByteDаnce не продаст США алгоритм приложения TikTok

Известиявчера в 12:28
ПРАЙМ

ByteDance не собирается продавать США алгоритм TikTok

ПРАЙМвчера в 12:50
Газета.Ru

Китайская компания ByteDаnce не хочет продавать США алгоритм приложения TikTok

Газета.Ruвчера в 13:42
Вести.Ru

Алгоритм TikTok не продается, пишет SCMP

Вести.Ruвчера в 12:16
ТАСС

СМИ: ByteDаnce не продаст США алгоритм приложения TikTok

ТАССвчера в 12:03

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал мне: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
Бомбардир.ру06:23