ByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётся
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«Компания [ByteDance] не будет передавать исходный код любому покупателю из США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм», — рассказал информатор South China Morning Post.В источнике
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Китайская компания ByteDаnce не хочет продавать США алгоритм приложения TikTok
Газета.Ruвчера в 13:42