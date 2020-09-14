ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Смотрите также
Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального
Forbes назвал Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
В шахте «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе нашли тело второго погибшего
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
ByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётся
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову
«Зенит» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике
Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети - заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle, которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Подробнее о событии