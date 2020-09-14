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Газета.Ru
Газета.Ru

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети - заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle, которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
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Известия

По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

Известия17:01
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъвчера в 12:04
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфаксвчера в 21:26

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

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REGNUMвчера в 01:41
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Минобороны РФ установило слежку за эсминцем ВМС США в Балтийском море

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ПолитРоссиявчера в 02:56
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Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

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ТАССвчера в 10:49
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