ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
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National Interest рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике
Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети - заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle, которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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