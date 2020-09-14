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Газета.Ru
Газета.Ru

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети - заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle, которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
Подробнее о событии
Известия

По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

Известия17:01
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъвчера в 12:04
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфаксвчера в 21:26

Жительница Могочи прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Анастасия Саморокова из города Могоча Забайкальского края прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на канале ТНТ, в эфир программа с её участием вышла в эфире 13 сентября На сайте проекта говорится, что «Золото Геленджика» - это соревнования по несуществующим видам спорта и эстафета с невероятными препятствиями, проходящая в тематическом парке.
Жительница Могочи прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на ТНТ
Чита.Рувчера в 08:32
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Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
REGNUMвчера в 15:16

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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