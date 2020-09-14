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Газета.Ru
Газета.Ru

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети - заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle, которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
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Известия

По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

Известия17:01
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфаксвчера в 21:26
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъвчера в 12:04

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге, а также отметил, что "будет более чем достаточно", если европейские санкции введут только против Лукашенко и его окружения.
РИА Новости17:27
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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:57
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