Китайская компания ByteDance — владелец приложения TikTok — в воскресенье, 13 сентября, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Об этом сообщает The New York Times. Никаких комментариев по поводу этого решения ByteDance не дала.

С чего всё началось «Компания не намерена передавать исходный код никаким покупателям в США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм», — заявил собеседник издания. Секрет фирмы вчера в 13:51