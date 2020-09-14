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Известия
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance — владелец приложения TikTok — в воскресенье, 13 сентября, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Об этом сообщает The New York Times. Никаких комментариев по поводу этого решения ByteDance не дала.В источнике
С чего всё началось
«Компания не намерена передавать исходный код никаким покупателям в США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм», — заявил
 собеседник издания.
Секрет фирмывчера в 13:51
Подробнее о событии
РБК

Reuters назвал Oracle покупателем TikTok вместо Microsoft

РБК22:06
Вести.Ru

Microsoft не получит бизнес TikTok в США

Вести.Ru22:20
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Известия20:56
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфакс21:26
ТАСС

Reuters: ByteDance продаст компании Oracle американский сегмент TikTok

ТАСС20:40
Газета.Ru

TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Газета.Ru19:25
REGNUM

Назван возможный покупатель американского сегмента социальной сети TikTok

REGNUM21:04

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Интерфакс18:56
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