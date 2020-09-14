ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
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Китайская компания ByteDance — владелец приложения TikTok — в воскресенье, 13 сентября, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Об этом сообщает The New York Times. Никаких комментариев по поводу этого решения ByteDance не дала.В источнике
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