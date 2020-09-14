Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance — владелец приложения TikTok — в воскресенье, 13 сентября, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Об этом сообщает The New York Times. Никаких комментариев по поводу этого решения ByteDance не дала.В источнике
С чего всё началось
Ранее основным претендентом на покупку TikTok была Microsoft, однако корпорация подтвердила в заявлении
, опубликованном на сайте, что ByteDance ответила корпорации отказом.
РБК02:00
Подробнее о событии
РБК

Oracle, AstraZeneca, NVIDIA, Gilead: за какими котировками следить

РБК02:00
Вести.Ru

СМИ: партнером TikTok в США станет Oracle

Вести.Ru01:53
Интерфакс

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфакс21:26
REGNUM

Владелец TikTok отказался продать приложение Microsoft

REGNUM03:06
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Известия20:56
ТАСС

СМИ: ByteDance не продаст американский сегмент TikTok компаниям Microsoft или Oracle

ТАСС02:36
Газета.Ru

TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Газета.Ru19:25

Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга

Борис Пиотровский, сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен первым заместителем главы комитета по культуре Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга
Интерфакс03:21
2

Театры Тверской области готовят премьеры к открытию нового сезона

Открытие сезона в Тверском театре юного зрителя пройдёт 18 сентября показом одного из самых популярных спектаклей "Пустота", который впервые за всю историю театрального искусства Тверской области был номинирован на Национальную театральную премию "Золотая маска".
ТИА00:40

Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития

Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития для систематизации проектов в этой области, которые реализуются при поддержке банка, а также для формирования целей и задач по социальным, экологическим и экономическим направлениям.
ТАСС02:19
1

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
52