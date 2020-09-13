с чего всё началось

Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.

Политика Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 23

Политика DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2 Накануне премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступил с призывом вновь дать ход дискуссиям относительно строительства "Северного потока — 2". Причиной для возобновления обсуждений политик назвал инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. 246

Общество Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС. 318

Общество Адвокат назвала способы воздействия на телефонных мошенников Крики, ругань и угрозы полицией на телефонных мошенников не действуют, а вот уверенный троллинг — один из способов ответить злоумышленнику.

Наука Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. 118

Политика Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия В Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек «В результате ДТП смертельные травмы получили шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения», — заявили в ведомстве. 2

Наука У космонавтов выявили уменьшение объема серого вещества По словам руководителя эксперимента, снижение объема серого вещества в определенных зонах насторожило ученых, однако потом выяснилось, что процесс является обратимым. 9

Политика Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ. 781

Здоровье Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).

Хоккей Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли "Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Нью-Йорк Айлендерс".

Общество В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. 297

Футбол Сегодня киевское «Динамо» сыграет против «АЗ» в Лиге чемпионов Во вторник, 15 сентября, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Украина) и «АЗ Алкмаром» (Нидерланды).

Футбол Стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» в квалификации ЛЕ Главным судьей назначен Карим Абед, его помощниками станут Хишам Закрани и Орельен Бертомь. Встреча состоится 17 сентября в Тбилиси.

Происшествия В Подмосковье при загадочных обстоятельствах погиб студент В подмосковном поселке Власиха Одинцовского района обнаружили тело 19-летнего студента первого курса Международного юридического института. 16