Общество

РИА НовостиРИА НовостиByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°13 сентября в 22:23

Подробнее о событии

По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

Известиявчера в 17:01

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъвчера в 12:04

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфакс13 сентября в 21:26

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новости13 сентября в 21:49

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Политика

Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 13:07
23
Политика

Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — сказал глава государства.
RT на русском вчера в 16:18
228
Политика

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике, заявил прокурору о намерении вернуться в Россию после выздоровления.
RT на русском вчера в 20:11
1,3K
Авто

Как ни в коем случае нельзя мыть двигатель автомобиля

Прежде чем мыть моторный отсек, заизолируйте его "нежные элементы".
Российская газета 13 сентября в 06:21
Политика

DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступил с призывом вновь дать ход дискуссиям относительно строительства "Северного потока — 2". Причиной для возобновления обсуждений политик назвал инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.
Слово и Дело вчера в 15:16
246
Общество

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 12:42
318
Шоу-бизнес

Наташа Королева обвинила беременную любовницу Тарзана в краже

Муж певицы Наташи Королевой Тарзан обвинил СМИ в причинении морального вреда из-за публикаций о его изменах.
Газета.Ru вчера в 07:06
100
Общество

Адвокат назвала способы воздействия на телефонных мошенников

Крики, ругань и угрозы полицией на телефонных мошенников не действуют, а вот уверенный троллинг — один из способов ответить злоумышленнику.
NewInform вчера в 20:38
Наука

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта.
Российская газета вчера в 22:04
118
Происшествия

В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

РБК вчера в 20:55
14
Космос

Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

RT на русском вчера в 19:32
249
Политика

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневник вчера в 02:58
Происшествия

В Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек

«В результате ДТП смертельные травмы получили шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 17:57
2
Политика

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

CT news вчера в 17:18
1,1K
Наука

У космонавтов выявили уменьшение объема серого вещества

По словам руководителя эксперимента, снижение объема серого вещества в определенных зонах насторожило ученых, однако потом выяснилось, что процесс является обратимым.
РЕН ТВ вчера в 22:53
9
Общество

Кабмин выделил 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка

Правительство России выделило дополнительные 1,73 млрд рублей на выплату семьям пособий при рождении третьего ребёнка в восьми регионах страны.
RT на русском 13 сентября в 05:52
20
Политика

Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия

Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ.
ФАН вчера в 10:34
781
Здоровье

Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница

Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).
НГС вчера в 21:30
Хоккей

Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

"Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости вчера в 23:23
297
Футбол

Сегодня киевское «Динамо» сыграет против «АЗ» в Лиге чемпионов

Во вторник, 15 сентября, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Украина) и «АЗ Алкмаром» (Нидерланды).
ГЛАС.RU вчера в 23:40
Происшествия

В Приангарье опубликованы новые фото разыскиваемой криминальной пары

АиФ Иркутск вчера в 04:02
102
Футбол

Стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» в квалификации ЛЕ

Главным судьей назначен Карим Абед, его помощниками станут Хишам Закрани и Орельен Бертомь. Встреча состоится 17 сентября в Тбилиси.
Матч ТВ вчера в 13:12
Происшествия

В Подмосковье при загадочных обстоятельствах погиб студент

В подмосковном поселке Власиха Одинцовского района обнаружили тело 19-летнего студента первого курса Международного юридического института.
Газета.Ru вчера в 11:40
16
Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Волочковой сделал предложение новой возлюбленной

Журналистка и телеведущая Елена Николаева продемонстрировала кольцо, которое преподнес ей Игорь Вдовин — бывший муж балерины Анастасии Волочковой.
Вечерняя Москва вчера в 17:36
17
Авто

Новый кроссовер Hyundai Tucson представлен официально

Компания Hyundai официально представила кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения.
Новые автомобили вчера в 23:57
1
Футбол

Московский «Локомотив» согласовал зарплату нападающему Манджукичу

Футболист из Хорватии Марио Манджукич готовится к подписанию соглашения с клубом «Локомотив».
CT news вчера в 05:26
1
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась полностью обнаженной

На черно-белой фотографии полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу.
РИА Новости вчера в 20:21
1
Футбол

Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года

Metaratings вчера в 13:11
Общество

США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

«Испытания вакцины AstraZeneca от COVID-19 по-прежнему приостановлены в США до завершения проверки Соединенными Штатами серьезного побочного эффекта в Великобритании»,— сообщил собеседник агентства.
Коммерсантъ вчера в 20:25
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
TikTok
Мобильное приложение
Сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Запущенная летом 2018 года, на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное