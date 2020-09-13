Общество
РИА НовостиByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.
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с чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.Телеканал 360°13 сентября в 22:23
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Политика
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 13:07
Политика
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — сказал глава государства.
RT на русском вчера в 16:18
Политика
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике, заявил прокурору о намерении вернуться в Россию после выздоровления.
RT на русском вчера в 20:11
Авто
Как ни в коем случае нельзя мыть двигатель автомобиля
Прежде чем мыть моторный отсек, заизолируйте его "нежные элементы".
Российская газета 13 сентября в 06:21
Политика
DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2
Накануне премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступил с призывом вновь дать ход дискуссиям относительно строительства "Северного потока — 2". Причиной для возобновления обсуждений политик назвал инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.
Слово и Дело вчера в 15:16
Общество
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева обвинила беременную любовницу Тарзана в краже
Муж певицы Наташи Королевой Тарзан обвинил СМИ в причинении морального вреда из-за публикаций о его изменах.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество
Адвокат назвала способы воздействия на телефонных мошенников
Крики, ругань и угрозы полицией на телефонных мошенников не действуют, а вот уверенный троллинг — один из способов ответить злоумышленнику.
NewInform вчера в 20:38
Наука
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта.
Российская газета вчера в 22:04
Происшествия
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
РБК вчера в 20:55
Космос
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
RT на русском вчера в 19:32
Политика
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневник вчера в 02:58
Происшествия
В Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек
«В результате ДТП смертельные травмы получили шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 17:57
Политика
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
CT news вчера в 17:18
Наука
У космонавтов выявили уменьшение объема серого вещества
По словам руководителя эксперимента, снижение объема серого вещества в определенных зонах насторожило ученых, однако потом выяснилось, что процесс является обратимым.
РЕН ТВ вчера в 22:53
Общество
Кабмин выделил 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка
Правительство России выделило дополнительные 1,73 млрд рублей на выплату семьям пособий при рождении третьего ребёнка в восьми регионах страны.
RT на русском 13 сентября в 05:52
Политика
Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия
Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ.
ФАН вчера в 10:34
Здоровье
Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница
Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).
НГС вчера в 21:30
Хоккей
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
"Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество
В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ
При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости вчера в 23:23
Футбол
Сегодня киевское «Динамо» сыграет против «АЗ» в Лиге чемпионов
Во вторник, 15 сентября, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Украина) и «АЗ Алкмаром» (Нидерланды).
ГЛАС.RU вчера в 23:40
Происшествия
В Приангарье опубликованы новые фото разыскиваемой криминальной пары
АиФ Иркутск вчера в 04:02
Футбол
Стала известна бригада арбитров на матч «Динамо» в квалификации ЛЕ
Главным судьей назначен Карим Абед, его помощниками станут Хишам Закрани и Орельен Бертомь. Встреча состоится 17 сентября в Тбилиси.
Матч ТВ вчера в 13:12
Происшествия
В Подмосковье при загадочных обстоятельствах погиб студент
В подмосковном поселке Власиха Одинцовского района обнаружили тело 19-летнего студента первого курса Международного юридического института.
Газета.Ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Анастасии Волочковой сделал предложение новой возлюбленной
Журналистка и телеведущая Елена Николаева продемонстрировала кольцо, которое преподнес ей Игорь Вдовин — бывший муж балерины Анастасии Волочковой.
Вечерняя Москва вчера в 17:36
Авто
Новый кроссовер Hyundai Tucson представлен официально
Компания Hyundai официально представила кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения.
Новые автомобили вчера в 23:57
Футбол
Московский «Локомотив» согласовал зарплату нападающему Манджукичу
Футболист из Хорватии Марио Манджукич готовится к подписанию соглашения с клубом «Локомотив».
CT news вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
На черно-белой фотографии полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу.
РИА Новости вчера в 20:21
Футбол
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года
Metaratings вчера в 13:11
Общество
США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca
«Испытания вакцины AstraZeneca от COVID-19 по-прежнему приостановлены в США до завершения проверки Соединенными Штатами серьезного побочного эффекта в Великобритании»,— сообщил собеседник агентства.
Коммерсантъ вчера в 20:25