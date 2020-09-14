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РИА Новости
РИА Новости

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, направила уведомление Microsoft, что не намерена продавать ей свой бизнес в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Microsoft.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
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Вести.Ru

Вести.net: ByteDance отказалась продавать TikTok Microsoft

Вести.Ru04:05
REGNUM

Владелец TikTok отказался продать приложение Microsoft

REGNUMвчера в 03:06
РБК

Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
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СМИ: ByteDance не продаст американский сегмент TikTok компаниям Microsoft или Oracle

ТАССвчера в 02:36
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Российская газетавчера в 12:29
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ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального возвратиться в РФ, заявив, что если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады.
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57